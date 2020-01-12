رياضة | تقارير.. جارسيا مديراً فنياً مؤقتاً لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. جارسيا مديراً فنياً مؤقتاً لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر نادي برشلونة الإٍسباني على تعيين بديل مؤقت للمدير الفني الحالي فالفيردي حتي نهاية الموسم الجاري 2019-2020.

ووفقاً لإذاعة الكادينا سير الإسبانية، فإن برشلونة يتجه لإقالة فالفيردي المدير الفني الحالي بسبب سوء النتائج والإقصاء من السوبر الإسباني على يد أتلتيكو مدريد.

وكتبت الإذاعة في تقريرها اليوم: السيناريو الأقرب للحدوث في الوقت الراهن هو إقالة فالفيردي مع تعيين جارسيا بيمينتا مدرب فريق الشباب لإدارة الفريق الأول بشكل مؤقت حتي يونيو ثم بعد ذلك تعيين تشافي من بداية الموسم الجديد.