رياضة | ميدو يعلن تشكيل مصر المقاصة أمام إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يعلن تشكيل مصر المقاصة أمام إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة إنبي بعد قليل.

وستضيف مصر المقاصة نظيره إنبي بعد قليل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق المقاصة لتحقيق الفوز بعدما غاب عنه في المباريات الأخيرة.

وضم تشكيل مصر المقاصة كلا من :-

حراسة المرمى : محمود حمدي

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خط الدفاع : أحمد مودي - عاصم سعيد - أحمد محسن - أحمد ياسين

خط الوسط : صلاح ريكو - محمد كناريا - ميدو جابر - محمد مسعد - شيمس بيكلي

خط الهجوم : عمرو مرعي.

أما البدلاء :-

محمد كوكو - حسني فتحي - بالون فوافي - خالد أوتشو - أودو موسيس - صلاح عاشور - صلاح أمين.