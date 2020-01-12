رياضة | أزمة بين فايلر والخطيب بعد تعادل بلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة بين فايلر والخطيب بعد تعادل بلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدي السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي غضبه الشديد من إدارة النادي بعد التعادل يوم أمس مع فريق بلاتينيوم الزيمبابوي 1-1 في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ونقل مدرب الأهلي غضبه إلى إبراهيم الكفراوى، عضو مجلس الإدارة بسبب عدم توفير النادي طائرة خاصة لنقل الفريق إلى زيمبابوي لخوض اللقاء الهام.

غضب فايلر كانت له دوافع كبيرة أبرزها تأثر اللاعبين من رحلة الطيران مما تسبب في حالة الإجهاد الشديد قبل المباراة وهو ما آثر عليهم بالسلب.