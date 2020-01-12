اونلاين | مجانا ksa مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد cool kora بث مباشر ريال مدريد واتلتيكو مدريد kora star يلا شوت لايف

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يلا كورة – بث مباشر مباريات الكرة الإسبانية (كورة أونلاين) رابط شغال متابعة مباشر لمباراة "ديربي مدريد"| حيث يلتقي مساء اليوم الأحد 12 – 1 – 2020 فريق ريال مدريد مع جاره اللدود فريق أتليتكو مدريد في قمة نارية، ضمن المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني، والمقامة في السعودية – مشاهدة بث مباشر مباراة الريال KORA LIVE.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد في كأس السوبر الإسباني:

كول كورة – بث مباشر (نهائي السوبر الإسباني)، حيث تبدأ أحداث المواجهة النارية بين ريال مدريد واتليتكو مدريد اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءا بتوقيت مدينة أبوظبي، والسادسة مساءا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، ويدير المباراة تحكيميا الحكم الاسباني "مارتينيز" – تابع بث مباشر (يوتيوب) مباراة الأتليتي بدون تقطيع.

التشكيل المتوقع لـ"ديربي مدريد" بين الريال وأتليتكو في السوبر الإسباني:

التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد:

في حراسة المرمى : تيبوا كورتوا

في خط الدفاع : داني كارفاخال - رافائيل فاران - سيرجيو راموس - مارسيلو

في خط الوسط : كاسيميرو - توني كروس - فيدي فالفيردي - لوكا مودريتش - إيسكو

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وفي الهجوم : لوكا يوفيتش

التشكيل المتوقع لـ أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد:

في حراسة المرمى : أوبلاك

في خط الدفاع : تريبير - فيليبي - سافيتش - لودي

في خط الوسط : كوريا - توماس - هيريرا - ساؤول

وفي الهجوم : جواو فيليكس - ألفارو موراتا

كيفية مشاهدة نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد؟| كورة ستار بث مباشر مباراة (الديربي):

يمكنكم متابعة بث مباشر (كورة ستار) لمباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد اليوم الأحد عبر قنوات السعودية الرياضية، حيث تنقل المباراة عبر قناة KSA SPORTS HD 1، KSA SPORTS HD 3 بتعليق (فارس عوض – فهد العتيبي)، كما يوفر موقعنا الخليج 365 الرياضي روابط بث مباشر KORA STAR لنهائي السوبر الإسباني بجودة فائقة تناسب جميع السرعات وبدون تقطيع.