اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «بيراميدز » رابط السوبر الاسباني

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بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

تمكن ريال مدريد من عبور عقبة فالنسيا في الدور قبل النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة في الم



سجل كروس نجم ريال مدريد هدفًا رائعًا منح به التقدم للملكي قبل أن يقضي إيسكو على آمال خفافيش فالنسيا بهدف ثانٍ قبل نهاية الشوط الأول ثم سجل مودريتش الهدف الثالث بروعة كبيرة ليصعد بفريقه إلى نهائي البطولة.

وسيواجه ريال مدريد نظيره وغريمه أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

تمكنت كتيبة دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتيكو مدريد من تحقيق فوز ثمين على

تقام فعاليات البطولة لأول مرة على الأراضي السعودية وقد تغير نظامها ليصبح المشاركون 4 فرق بدلًا من بطل الدوري وبطل الكأس كما جرت العادة. ملكة العربية السعودية سجل كروس نجم ريال مدريد هدفًا رائعًا منح به التقدم للملكي قبل أن يقضي إيسكو على آمال خفافيش فالنسيا بهدف ثانٍ قبل نهاية الشوط الأول ثم سجل مودريتش الهدف الثالث بروعة كبيرة ليصعد بفريقه إلى نهائي البطولة.وسيواجه ريال مدريد نظيره وغريمه أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.تمكنت كتيبة دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتيكو مدريد من تحقيق فوز ثمين على برشلونة بعد تأخره بهدفين نظيفين ليسجل ثلاثة أهداف ويصعد إلى المباراة النهائية في ديربي مدريدي سيكون من أروع ما يكون.تقام فعاليات البطولة لأول مرة على الأراضي السعودية وقد تغير نظامها ليصبح المشاركون 4 فرق بدلًا من بطل الدوري وبطل الكأس كما جرت العادة.

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* التشكيل المتوقع :-

- من المتوقع أن يخوض ريال مدريد اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : فيرلاند ميندي - سيرجيو راموس - رافايل فاران - داني كارفخال

خط الوسط : فيديركو فالفيردي - كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم : إيسكو - لوكا يوفيتش

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- أما أتلتيكو مدريد فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي :-

حراسة المرمى : يان أوبلاك

خط الدفاع : كيران تريبير - ستيفان سافيتش - فيليبي - لودي

خط الوسط : كوريا - توماس بارتي - هيكتور هيريرا ساؤول

خط الهجوم : جواو فيليكس - ألفارو موراتا

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