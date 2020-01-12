اونلاين | kora جول HD مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بث مباشر free match مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا online

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ويستضيف نادي أستون فيلا الإنجليزي الذي يلعب له النجم المصري محمود حسن تريزيجيه LIVE7HD فريق مانشستر سيتي بملعب فيلا بارك في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

التشكيل المتوقع لفريقي مانشستر سيتي وأستون فيلا

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ومن المتوقع أن يدخل المدرب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي YALLA KORA اللقاء بالتشكيل التالي.

إيديرسون

ووكر – أوتاميندي – فيرناندينيو – ميندي

دي بروين – جوندوجان – فودين

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محرز – أجويرو - ستيرلنج

بينما من المتوقع أن يلعب دين سميث مدرب أستون فيلا YALLASHOOT اللقاء بالتشكيل التالي

هيتون

جولبيرت – كونسا – مينجز – تارجيت

نكامبا – لويز – هوريان

الغازي – كودجا – تريزيجيه.

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة لها

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وتنقل المباراة في تمام الساعة السادسة والنص بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وهي منقولة على قناة beIN Sports HD 2.