اونلاين | تغطية مباشرة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو اليوم.. نتيجة مباراة الريال ضد أتلتيكو| رابط مباراة الريال Supercopa de España

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغطية مباشرة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو اليوم.. نتيجة مباراة الريال ضد أتلتيكو| رابط مباراة الريال Supercopa de España والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي ريال مدريد مع جاره اللدود أتلتيكو مساء اليوم الأحد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب “الجوهرة المشعة”.

ريال مدريد وصل للمباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني في نظامه الجديد بعد الفوز على فالنسيا بنتيجة (3-1)، وصعد أتلتيكو لنفس المرحلة بالتغلب على برشلونة في مباراة مثيرة بنتيجة (3-2).

وبحسب مكاتب المراهنات، فإن ريال مدريد هو المرشح الأبرز للفوز في اللقاء، على اعتبار أنه أكثر جاهزية، ويمر بأوقات أفضل من الروخي بلانكوس، ويبلغ الرهان عليه 2.2 يورو لكل يورو، بينما يصل الرهان على أتلتيكو 3.4 يورو لكل يورو.

Advertisements

هذا الديربي يحمل الرقم 223 بين الفريقين في جميع المسابقات ، وقد تمكن ريال مدريد من الفوز بنسبة 51 بالمئة من مبارياته التنافسية ضد أتلتيكو مدريد بمعدل 110 مباراة بالمجموع.

تنطلق المباراة في الساعة(22:00 بتوقيت الإمارات)، و(21:00 بتوقيت السعودية)، و(20:00 بتوقيت القاهرة)، و(18:00 بتوقيت جرينيتش).

تذاع المواجهة على قنوات السعودية الرياضية وتحديداً على HD3 بتعليق صوتي فارس عوض، وhd1 مع تعليق صوتي لفهد العتيبي.

المباراة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد هي الثانية بين الفريقين في كأس السوبر الإسباني ، بعد اللقاء الذي جمع بينهما في عام 2014 وانتهى بفوز الأتلتي (2-1) بمجموع المباراتين.