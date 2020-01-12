اونلاين | yalla shoot اونلاين مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بث مباشر stream كورة لايف مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا

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مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق مانشستر سيتي مع فريق استون فيلا والتي ستقام اليوم الأحد 12 يناير YALA LIVE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز KOORA ONLINE وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل تحقيق الثلاث نقاط.

وكان قد نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على حساب فريق نوريتش سيتي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد GOAL KOORA، وتعرض فريق ليستر سيتي لهزيمة قاسية على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب كينج باور KOORA LIVE.

يلا كورة وفاز فريق تشيلسي على فريق بيرنلي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن BEIN MATSH وتعادل ولفرهامبتون مع فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدف لكل فريق، وحقق فريق إيفرتون انتصارا صعبا على فريق برايتون بنتيجة هدف نظيف COOL KOORA.

يلا شوت حصري وحقق فريق ليفربول انتصارا صعبا على حساب فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد KOORA STAR وسجل روبرتو فيرمينيو هدف فريقه ليفربول الوحيد في المباراة بالشوط الأول، وسيطر فريق توتنهام هوتسبير على أحداث الشوط الثاني من المباراة وأضاع العديد من الفرص بعد التغييرات التي اجراها جوزيه مورينيو مدرب توتنهام YALA SHOOOT PLUS.