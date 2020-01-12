اونلاين | كول كورة stream مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا man city بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي online

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لم يفقد لاعبو مانشستر سيتي الأمل بعد في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي حتى مع وصول الفارق بينه وبين المتصدر ليفربول إلى 17 نقطة في حال فوز الريدز في مباراتهم المؤجلة.

وعلى الجانب الآخر، لن يكون أستون فيلا بالخصم الهيّن على المان سيتي، حيث قدّم الفريق هذا الموسم مباريات قوية وكبيرة أمام كبار الدوري مما يُنبؤ بأن المباراة ستكون صعبة للغاية على كتيبة الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي.

وكان مانشستر سيتي قدّم مباراة كبيرة أمام مانشستر يونايتد في كأس كاراباو وتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف ومنح هذ الفوز لاعبي السيتزنز روح المعنوية مرتفعة للغاية، حيث يسعى جميع اللاعبين لمواصلة الآداء المبهر وتحقيق الفوز على أستون فيلا.

* مشاهدة مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي :

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* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : إيديرسون

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خط الدفاع : بنيامين ميندي - إيريك جارسيا - فيرناندينيو - كايل والكر

خط الوسط : كيفين دي بروين - رودري - إلكاي جاندوجان

خط الهجوم : رحيم سترلينج - جابرييل خيسوس - رياض محرز

أما أستون فيلا فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي :-

حراسة المرمى : توم هيتون

خط الدفاع : فريدريك جولييرت - بيورن انجلز - نيرون منجس - ماثيو تارجيت

خط الوسط : مارفيلوس تاكامبا - محمود حسن تريزيجيه - دوجلاس لويز سواريس - جون ماكين

خط الهجوم : جاك جراليش - ويسلي موراييس

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