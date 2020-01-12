اونلاين | مشاهدة مباراة بيراميدز والمصرى بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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وكان بيراميدز فاز على حساب المصري في مباراة الجولة الثالثة بنتيجة 2-0، بالمباراة التي أقيمت على ملعب استاد الجيش بالسويس.

ويحتل بيراميدز المركز الأول في المجموعة الأولى بـ9 نقاط، والمصري وصيفًا بـ6 نقاط، ورينجرز النيجيري ثالثًا بنقطة واحدة، ثم يأتي نواذيبو أخيرًا بنقطة واحدة أيضًا.

موعد مباراة بيراميدز والمصري اليوم

تقام مباراة بيراميدز والمصري اليوم، بالبطولة الإفريقية في تمام الساعة 06:00 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة بيراميدز والمصري، بالجولة الرابعة من البطولة الإفريقية، عبر قناة beIN Sports HD 1، كما تعرض أيضًا على التلفزيوني الأرضي عبر قناة "تايم سبورتس".

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معلق مباراة بيراميدز والمصري في الكونفدرالية

يتولى علي محمد علي مهمة التعليق على المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

يلتقى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، مساء اليوم الأحد، مع نظيره المصرى البورسعيدى على استاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لبطولة الكونفدرالية الإفريقية فى نسختها الـ 17.

وتقام مباراة بيراميدز والمصرى البورسعيدى فى تمام السادسة مساء اليوم الاحد على ستاد الدفاع الجوى.

مباراة المصرى وبيراميدز

ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانيا بـ 6 نقاط، بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة ويدخل الفريق السماوى المباراة بحثا عن حسم التأهل لنصف نهائى البطولة فيما يسعى الفريق البورسعيدى لتصحيح الاوضاع بعد الخسارة من بيراميدز فى الجولة الثالثة بهدفين مقابل هدف.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة المصرى وبيراميدز إلى طاقم تحكيم بوركينابى مكون من من حكم الساحة جون واتارا، ومعه سيدو تياما مساعد حكم أول، وحبيب عمر سانو، مساعد حكم ثان، بالإضافة إلى الحكم الرابع، بوريما سانوجو.