اونلاين | يلاشوت الشوط الاول| مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي بث مباشر اليوم الأحد 12 يناير 2020 الكونفدرالية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلاشوت الشوط الاول| مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي بث مباشر اليوم الأحد 12 يناير 2020 الكونفدرالية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق بيراميدز والمصري البورسعيدي ضمن مبارايات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في تمام الساعه السادسة مساء اليوم الأحد الثاني عشر من يناير بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي، ويدخل فريق بيراميدز المباراة وعينيه على الثلاث نقاط من أجل الاحتفاظ بصدارة المجموعة والذي حصل عليه بعدما حصد 3 انتصارات في المباريات الثلاث الأولى، لذلك سيأمل لتحقيق الفوز الرابع على ابن وطنه من اجل حسم التأهل إلى الدور الثاني، في الجانب الآخر لا يختلف الوضع كثيرا عن نادي المرصري والذي يحل في المركز الثاني برصيد 6 نقاط بعدما حصد فوزين وخسر الثالث وسيأمل للخروج من مباراة الليلة أيضًا بالفوز الثالث ليتساوى مع فريق بيراميدز .

ويتنافسان كلا منهما في الجولتين الآخيرتين على صدارة المجموعة، التي يقع برفقتهما فيها أيضًا كلا من إينوجو رينجرز ونواذيبو واللذان يحتلان المركزين الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة، من تعادل جمع بينهما، المباراة لن تكون سهلة على الفريقين لكن النادي المصري البورسعيدي سيكون الأكثر حظًا وفرصة للفوز باللقاء كونه مصيريا وحاسمًا للتأهل عن المجموعة بالإضافة إلى أنّه يبحث عن المركز الأول هو الآخر، لقاء المصري البورسعيدي وفريق بيراميدز سيقام على ملعب الدفاع الجوي، وسيتم إدارة المباراة من قبل الحكم أديسا ليجالي، وسيتم نقل المباراة على قناة بي إن سبورت ماكس الرياضية الخاصة بنقل مبارايات دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية الإفريقية.