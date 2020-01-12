اونلاين | لحظة بلحظة.. متابعة بث مباشر مباراة بيراميدز والمصري لايف بدون تقطيع (0-0) تغطية حية عبر BEIN SPORT

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تقام مباراة بيراميدز والمصرى البورسعيدى فى تمام السادسة مساء اليوم الاحد على ستاد الدفاع الجوى ، ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الاولى برصيد 9 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة.

طاقم حكام بوركينابى لبيراميدز والمصرى بالكونفدرالية

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إدارة مباراة المصرى وبيراميدز إلى طاقم تحكيم بوركينابي مكون من من حكم الساحة جون واتارا، ومعه سيدو تياما “مساعد حكم أول”، وحبيب عمر سانو “مساعد حكم ثان”، بالإضافة إلى الحكم الرابع، بوريما سانوجو ، وتم إسناد مهام مراقب المباراة إلى التنزاني، أحمد موجوي، بينما سيكون منسق العام، فيكتور لورانس لوال، من جنوب السودان، وتم تكليف الجزائري كريا سمير بمهام مراقب الحكام.

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ايهاب جلال يبحث عن تصحيح المسار الافريقى

وطالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات الافريقية بعد الخسارة من بيراميدز فى الجولة الماضية لمصالحة جماهيرهم والاقتراب من التأهل للدور التالى بالبطولة ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام بيراميدز مكون من : " أحمد مسعود ، أمامه الرباعى حسن على وإسلام أبو سليمة ومحمود حمد ومحمد كمال عبد الواحد فى الخط الخلفى، وإيزى إيميكا وإسلام عطية وسعيدو صنبورى وأحمد ياسر وفى الهجوم مفتاح طقطق وأوستن أموتو".

تشاتشيتش يسعى لحسم التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية

فى المقابل طالب الكرواتي انتي تشاتشيتش المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه بحسم التأهل للدور التالى ومواصلة قطار الارقام القياسية بالحفاظ على سجلهم خالى من الهزائم فى هذه النسخة ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام المصرى مكون من :"المهدي سليمان - محمد حمدي - عمر جابر- علي جبر - أحمد أيمن منصور -إبراهيم حسن- عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا -جون أنطوي".