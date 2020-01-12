اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة بيراميدز والمصرى بث مباشر بيراميدز NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش بيراميدز NOW

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يواجه بيراميدز نظيره المصري، مساء اليوم الأحد في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام مباراة بيراميدز والمصري على أرضية ملعب استاد الدفاع الجوي، في الجولة الرابعة من البطولة الإفريقية.

وكان بيراميدز فاز على حساب المصري في مباراة الجولة الثالثة بنتيجة 2-0، بالمباراة التي أقيمت على ملعب استاد الجيش بالسويس.

ويحتل بيراميدز المركز الأول في المجموعة الأولى بـ9 نقاط، والمصري وصيفًا بـ6 نقاط، ورينجرز النيجيري ثالثًا بنقطة واحدة، ثم يأتي نواذيبو أخيرًا بنقطة واحدة أيضًا.

موعد مباراة بيراميدز والمصري اليوم

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تقام مباراة بيراميدز والمصري اليوم، بالبطولة الإفريقية في تمام الساعة 06:00 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة بيراميدز والمصري، بالجولة الرابعة من البطولة الإفريقية، عبر قناة beIN Sports HD 1، كما تعرض أيضًا على التلفزيوني الأرضي عبر قناة "تايم سبورتس".

معلق مباراة بيراميدز والمصري في الكونفدرالية

يتولى علي محمد علي مهمة التعليق على المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.