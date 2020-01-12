اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة بيراميدز والمصرى بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «بيراميدز » رابط بيراميدز HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة بيراميدز والمصرى بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «بيراميدز » رابط بيراميدز HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش الفريقين واحدة من أصعب فتراتهم على الصعيد المحلى بعدما تراجعت نتائجهم فى الدوري بشكل لافت للنظر ، المصري خاض 11 مباراة هذا الموسم فاز في أربعة مباريات وتعادل في ثلاثة مباريات وخسر أربعة مباريات كان آخرها التعادل مع الإنتاج الحربى بهدل لكل فريق ليحتل الفريق البورسعيدى المركز العاشر برصيد 15 نقطة ، أما بيراميدز خاض 12 مباراة فاز في خمسة لقاءات، وتعادل فى 4 مواجهات وخسر ثلاثة مباريات ليتراجع للمركز الخامس برصيد 19 نقطة.

*الارقام القياسية لبيراميدز والمصرى فى الكونفدرالية

الأداء المتميز الذي يقدمه المصرى وبيراميدز فى منافسات بطولة الكونفدرالية هذا الموسم أذهل الكثيرون لان الثنائى المصرى لايكتفى بالفوز وإنما يحطم الأرقام القياسية ويسطر تاريخاً جديداً للفرق المصرية فى المشاركات الافريقية ، ففى الظهور الاول بالبطولة سطر فريق بيراميدز تاريخا جديدا بالكونفيدرالية الأفريقية حيث اقترب من التأهل لدور الثمانية بعدما نجح فى إقصاء العديد من الأندية الكبرى وكان مشواره صعب للغاية بعدما أقصى النجمة الكونغولى ، وشباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى، ويتصدر مجموعته من ثلاثة انتصارات على التوالى فى دور المجموعات.

وعلى نفس الوتيرة يعد الفريق البورسعيدي أول فريق مصرى يحقق الفوز فى 6 مباريات متتالية بالبطولة منذ انطلاقها عام 2004 ليسطر تاريخاً مميزاً ويقترب من التأهل للدور التالى للبطولة