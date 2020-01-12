اونلاين | تغطية مباشرة مباراة بيراميدز والمصري اليوم.. نتيجة مباراة بيراميدز ضد المصري| رابط مباراة بيراميدز والمصري بث مباشر HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغطية مباشرة مباراة بيراميدز والمصري اليوم.. نتيجة مباراة بيراميدز ضد المصري| رابط مباراة بيراميدز والمصري بث مباشر HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغطية مباشرة مباراة بيراميدز والمصري اليوم.. نتيجة مباراة بيراميدز ضد المصري| رابط مباراة بيراميدز والمصري بث مباشر HD

يستدرج فريق بيراميدز نظيره المصرى البورسعيدى فى تمام السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشرة، في مواجهة مصرية بصبغة أفريقية يدخلها الفريق السماوى بحثا عن حسم التأهل لنصف نهائى البطولة فيما يسعى الفريق البورسعيدى لتصحيح الاوضاع بعد الخسارة الأخيرة.

*ترتيب بيراميدز والمصرى فى الكونفدرالية

يتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الاولى برصيد 9 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة.

تغطية مباشرة مباراة بيراميدز والمصري اليوم.. نتيجة مباراة بيراميدز ضد المصري| رابط مباراة بيراميدز والمصري بث مباشر HD

*نتيجة مباراة الجولة الاخيرة من دور المجموعات

Advertisements

واصل فريق بيراميدز انطلاقته القوية في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية) بفوزه على المصري 2 / 1 على ملعب الجيش بمدينة السويس، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى بدور المجموعات للبطولة، وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم بيراميدز بهدف أحرزه الغاني جون أنطوي في الدقيقة 54 وتعادل البوركيني سعيدو سيمبوري للمصري من ضربة جزاء في الدقيقة 72 ، وكان آخر لقاء جمع بين الفريقين فى الموسم الحالي بالجولة الـ9 من مسابقة الدوري المصري، شهد تعادلا ايجابياً بنتيجة 1-1 فى المباراة التي اقيمت على ملعب السويس الجديد.

تغطية مباشرة مباراة بيراميدز والمصري اليوم.. نتيجة مباراة بيراميدز ضد المصري| رابط مباراة بيراميدز والمصري بث مباشر HD

*مقارنة بين بيراميدز والمصرى على الصعيد المحلى

يعيش الفريقين واحدة من أصعب فتراتهم على الصعيد المحلى بعدما تراجعت نتائجهم فى الدوري بشكل لافت للنظر ، المصري خاض 11 مباراة هذا الموسم فاز في أربعة مباريات وتعادل في ثلاثة مباريات وخسر أربعة مباريات كان آخرها التعادل مع الإنتاج الحربى بهدل لكل فريق ليحتل الفريق البورسعيدى المركز العاشر برصيد 15 نقطة ، أما بيراميدز خاض 12 مباراة فاز في خمسة لقاءات، وتعادل فى 4 مواجهات وخسر ثلاثة مباريات ليتراجع للمركز الخامس برصيد 19 نقطة.

*الارقام القياسية لبيراميدز والمصرى فى الكونفدرالية

الأداء المتميز الذي يقدمه المصرى وبيراميدز فى منافسات بطولة الكونفدرالية هذا الموسم أذهل الكثيرون لان الثنائى المصرى لايكتفى بالفوز وإنما يحطم الأرقام القياسية ويسطر تاريخاً جديداً للفرق المصرية فى المشاركات الافريقية ، ففى الظهور الاول بالبطولة سطر فريق بيراميدز تاريخا جديدا بالكونفيدرالية الأفريقية حيث اقترب من التأهل لدور الثمانية بعدما نجح فى إقصاء العديد من الأندية الكبرى وكان مشواره صعب للغاية بعدما أقصى النجمة الكونغولى ، وشباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى، ويتصدر مجموعته من ثلاثة انتصارات على التوالى فى دور المجموعات.

وعلى نفس الوتيرة يعد الفريق البورسعيدي أول فريق مصرى يحقق الفوز فى 6 مباريات متتالية بالبطولة منذ انطلاقها عام 2004 ليسطر تاريخاً مميزاً ويقترب من التأهل للدور التالى للبطولة