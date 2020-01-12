اونلاين | يلا شووت MATCH مشاهدة مباراة بيراميدز والمصرى بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول قناة مفتوحة

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يستدرج فريق بيراميدز نظيره المصرى البورسعيدى فى تمام السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشرة، في مواجهة مصرية بصبغة أفريقية يدخلها الفريق السماوى بحثا عن حسم التأهل لنصف نهائى البطولة فيما يسعى الفريق البورسعيدى لتصحيح الاوضاع بعد الخسارة الأخيرة.

*ترتيب بيراميدز والمصرى فى الكونفدرالية

يتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الاولى برصيد 9 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة.

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*نتيجة مباراة الجولة الاخيرة من دور المجموعات

واصل فريق بيراميدز انطلاقته القوية في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية) بفوزه على المصري 2 / 1 على ملعب الجيش بمدينة السويس، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى بدور المجموعات للبطولة، وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم بيراميدز بهدف أحرزه الغاني جون أنطوي في الدقيقة 54 وتعادل البوركيني سعيدو سيمبوري للمصري من ضربة جزاء في الدقيقة 72 ، وكان آخر لقاء جمع بين الفريقين فى الموسم الحالي بالجولة الـ9 من مسابقة الدوري المصري، شهد تعادلا ايجابياً بنتيجة 1-1 فى المباراة التي اقيمت على ملعب السويس الجديد.

*مقارنة بين بيراميدز والمصرى على الصعيد المحلى