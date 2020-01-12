اونلاين | مشاهدة مباراة المصري وبيراميدز "0-0" بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD

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أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز. المصري يحل ضيفا على مواطنه بيراميدز في استاد الدفاع الجوي، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية. ويبدأ أموتو في خط الهجوم على حساب الفلسطيني محمود وادي البديل. ويحتل المصري المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يتصدر بيراميدز المجموعة بـ 9 نقاط. تشكيل المصري: Advertisements حراسة المرمى: أحمد مسعود الدفاع: كريم العراقي – سعيدو سيمبوري - عمر كمال عبد الواحد - بهاء مجدي الوسط: فريد شوقي - إسلام عطية - حسن علي - عمرو موسى - مفتاح طقطق الهجوم: أوستن أموتو دكة البدلاء: أحمد عبد الفتاح – محمود حمد – أحمد عادل – حجاج عويس – محمود وادي – محمد شيكا – أحمد شوشة

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