اونلاين | بث حي.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر اليوم 12-1-2020 في الدوري الانجليزي

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر اليوم 12-1-2020 في الدوري الانجليزي

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معرفة موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم والقنوات الناقلة للمباراة

البطولة : الدوري الانجليزي

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : يوسف سيف

الساعة : 6:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 7:30 مساء بتوقيت السعودية

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ويسعى مانشستر سيتي لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل تقليص الفارق مع ليفربول المتصدر، ومحاولة احتلال المركز الثاني، على أمل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي.

في حال فوز مانشستر سيتي في لقاء اليوم، فإنه سيتخطى ليستر سيتي صاحب المركز الثاني حاليًا، بعدما خسر أمام ساوثهامبتون بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإنجليزي.

يفتقد مانشستر سيتي في مباراة اليوم لخدمات ليروي ساني؛ بسبب الإصابة، بينما يستعد إيميريك لابورت للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة.

في المقابل، يرغب فريق أستون فيلا في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والهروب من منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب".

ولن يغيب عن فريق أستون فيلا في هذه المباراة أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف، إذ ستكون كل العناصر متاحة أمام المدرب دينيسي سيمث.