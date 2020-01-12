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موديل خاص من ميني كابريو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - د ب أ

أعلنت شركة ميني عن إطلاق الموديل الخاص Sidewalk من سيارتها الكابريو في آذار/مارس المقبل بسعر يبدأ من 29 ألف و220 يورو.

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وأوضحت الشركة البريطانية أن الموديل الخاص Sidewalk من السيارة الكابريو يتألق بالطلاء Blue Laguna Metallic، كما تتوفر له ألوان الطلاء Midnight Black و Enigmatic Black و Moonwalk Greyو Thunder Grey وWhite Silver.

وأضافت الشركة التابعة لمجموعة بي إم دبليو الألمانية أن الموديل الخاص Sidewalk يقف على عجلات قياس 17 بوصة، وتتوفر له باقة من محركات البنزين التربو، التي تغطي نطاق قوة يمتد من 102 إلى 192 حصان. وبشكل قياسي تتضافر جهود المحركات مع ناقل حركة يدوي سداسي السرعات، كما تشتمل باقة التجهيزات الاختيارية على ناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات.

كما يمتاز الموديل الخاص Sidewalk بكشافات LED ومقاعد مكسوة بالجلد، وتزين الأشرطة غطاء حيز المحرك، بينما يزدان السقف القماشي بشكل الأسهم.