شكرا لقرائتكم ياسمين حمدى تحقق الميدالية البرونزية لمنتخب الكاراتيه ببطولة سيرياس الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجت ياسمين حمدى لاعبة منتخب الكاراتيه بالميدالية البرونزية والمركز الثالث فى منافسات بطولة سيرياس الدولية ، و التى تقان بتشيلى وتختتم اليوم ، بعد الفوز على لاعبة إيطاليا لورينا بوذا .

تأتى ميدالية ياسمين لتكون اول ميداليات المنتخب المشارك فى البطولة ، و الذى يضم 8 لاعبين وهم رضوى سيد، ياسمين حمدى عطية، وجيانا فاروق، وفريال أشرف، وسارة عاصم، على الصاوى، وعبد الله ممدوح عبد العزيز، وأحمد أشرف شوقى، ويرأس البعثة وليد الهلالى عضو مجلس الإدارة .

ومن المنتظر أن يزيد رصيد البعثة عن طريق على الصاوى و الذى ينافس على ذهبية البطولة ، وحالة الخسارة يضمن الفضية لمصر أيضا

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كان منتخب الكاراتيه قد شارك فى منافسات بطولة شمال أفريقيا للناشئين والشباب، التى أقيمت مؤخرا فى تونس، حقق الذهبيات الثلاثة ملك غبن فى منافسات كاتا فردى ناشئات، ودنيا يسرى فى كاتا فردى للشباب، وأحمد صلاح جاد فى منافسات كوميتيه فوق 76 كجم

أما الميداليات الفضية فجاءت عن طريق ياسين فرحات فى وزن 52 كجم، وروان ربيع فى وزن 47 كجم، ومحمد ياسر زناتى فى كاتا فردى شباب، ويوسف محمد شاهين فى وزن 61 كجم “كوميتيه”، ومى عبدالفتاح فى وزن 53 كجم للشباب “كوميتيه”، بالإضافة إلى فوزية محمد عبدالفتاح فى وزن 68 كجم.

فيما جاءت الميداليات البرونزية من نصيب محمد فتحى ناشد فى وزن 76 كجم، ونورهان محمد حسن فى وزن 59 كجم، وأحمد أشرف، ومنى أحمد فى وزن 50 كجم، وسلمى عبد الفتاح فى وزن فوق 68 كجم (شباب