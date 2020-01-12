شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: تدريب سموحه تحدي جديد.. والجهاز الفنى الجديد يبدأ عمله الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحه الجديد، أن تجربة العمل مع النادي السكندري ستكون جيدة وصعبة ، خاصة أنه عمل طوال سنواته الأخيرة مع الأهلي و المنتخب الأول و أندية خارج مصر ، ولم يقم بتدريب أي نادي داخل مصر بخلاف الأهلي.

تابع ناجي لـ" الخليج 365 " أنه سعيد بالعمل مع صديقه حماده صدقي و أحمد عبد الفتاح مدرب عام و خميس جعفر مدرب، على أن يقودو الفريق يوم الثلاثاء المقبل بالإسكندرية.

أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة عن التعاقد مع حمادة صدقى مديرا فنيا للفريق خلفا للتوأم حسام و إبراهيم حسن، مع تواجد أحمد ناجى فى مدرب حراس مرمى الفريق مع وجود خميس جعفر فى منصب المدرب العام للفريق السكندرى.

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تحدث فرج عامر رئيس نادي سموحة عن علاقة الجهاز الفنى، بقيادة حسام حسن، مع مجلس الإدارة والنادى السكندرى، مؤكدا أنها علاقة محترمة وممتازة ولكن لا يوجد أى شروط جزائية فى العقد بينهما. وشهدت الأيام الماضية الحديث عن رحيل حسام حسن ودخول النادى السكندرى فى مفاوضات مع أكثر من مدرب مصرى لخلافته.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الرسمى على تويتر، "لا توجد شروط جزائية بيننا وبين الجهاز الفنى لكرة القدم فى نادى سموحة، وعلاقتنا بالعميد والكابتن إبراهيم حسن ممتازة، وسموحة لم يفاوض أحدا".

تأتى تصريحات رئيس نادي سموحة، رغم الأنباء القوية التى ترددت عن دخول نادى سموحة فى مفاوضات مع أكثر من مدرب للاستقرار على خليفة حسام حسن، الذى تقدم باستقالته من تدريب الفريق السكندري، بعد الخسارة الأخيرة أمام وادي دجلة، ليتردد أن المباراة المقبلة أمام حرس الحدود ستكون الأخيرة لهم في قيادة الفريق.