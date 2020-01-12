شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. رئيس سموحة يعلن تعيين صدقى مديرا فنيا وناجى مدربا للحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة، التعاقد مع حمادة صدقى مديرا فنيا للفريق خلفا لحسام حسن، مع تواجد أحمد ناجى فى مدرب حراس مرمى الفريق، وذلك بعد تعادل سموحة اليوم مع حرس الحدود، سلبيًا، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد حرس الحدود، فى الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

أضاف "سيقود حمادة صدقي الجهاز الجديد بداية من يوم الإثنين، عقب توقيعه على عقود تدريب الفريق". ويضم الجهاز المعاون لحمادة صدقى مع أحمد ناجى كلا من الثنائي أحمد عبد الفتاح وخميس جعفر كمساعدين، بالإضافة إلى جانب مدرب أحمال أجنبي". ومن المنتظر أن يبدأ حمادة صدقى قيادته لسموحة بعد غد الثلاثاء، بعد أن يوقع رسميا على عقود تدريبه للفريق السكندري. Advertisements

ودخل سموحة مواجهة حرس الحدود بقيادة حسام حسن بتشكيل مكون من:"الهانى سليمان، كريم يحيى، محمد كوفى، محمود حليمو، أحمد أبو الفتوح، ناصر ماهر، يوسف ديوب، خالد عبد الفتاح، محمد نادى، رونالدو أونجا، وحسام حسن"، وفى المقابل بدأ طارق العشرى، المدير الفنى لحرس الحدود، المباراة بالتشكيل التالى:"أحمد السعدنى، حسن مجدى، خالد سامى، محمد عبد الفتاح، مصطفى زنارى، محمد أسامة، محمد شطا، مصطفى جمال، أحمد فتحى، أحمد شرويدة، وأنطونى لوكاسا".

شهد الشوط الأول، تبادل الهجمات بين الفريقان حيث اندفع حرس الحدود لتسجيل هدف التقدم وسط نجاح سموحة فى الحفاظ على نظافة شباكه خاصة الهانى سليمان حارس الفريق الذى تصدى لانفراد أحمد شرويدة بينما تعد الفرصة الأخطر لسموحة من تسديدة لمحمود حليمو من داخل منطقة الجزاء تصدى لها أحمد السعدنى حارس الحدود قبل أن تهدأ الأحداث بعض الشئ وانتهى الشوط بالتعادل السلبى فيما بدأ الشوط الثانى بأفضلية هجومية لحرس الحدود ولكن أدرك سموحة الموقف بعد ذلك وتبادل الهجمات مع فريق الحرس من خلال تحركات ناصر ماهر واستمر الفريق السكندرى حتى الدقيقة 90 يبحث عن خطف هدف الفوز وكاد حرس الحدود أن يخطف الفوز فى الوقت بدل الضائع من هجمة سريعة ولكن دون جدوى لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى.

وبتلك النتيجة يحتل حرس الحدود المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 6 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 8، فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 18 نقطة أيضاً بعدما لعب 13 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 6 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 14.