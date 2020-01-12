شكرا لقرائتكم خبر عن صدق أولا تصدق .. الأهلي لعب 28 مباراة خارج أرضه آخر 5 سنوات خسر 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إحصائية عن أن النادي الأهلي فى أخر 5 سنوات فى البطولات الأفريقية خسر ما يزيد عن 47 % من إجمالي مبارياته التى لعبها فى أفريقيا خارج أرضه ، حيث خاض الأهلي 28 مباراة أفريقية خارج الأرض خسر فى 13 لقاء ، بينما فاز الأحمر فى 7 فقط و تعادل فى 8 مواجهات.

أبرز النتائج السلبية للأهلى خلال السنوات الخمسة الماضية الخسارة بخمسة أهداف مقابل لاشئ أمام صن داونز الجنوب افريقي وايضا الهزيمة أمام الترجى التونسي بثلاثة أهداف نظيفة فى نهائى البطولة النسخة قبل الماضية .

تراجع نتائج الأهلي فى أفريقيا فتح باب الإنتقادات للقلعة الحمراء الذى يسيطر على الدوري المصري بعد الفوز فى 10 مباريات دون هزيمة أو تعادل.

جاءت نتائج الجولة الرابعة فى المجموعة الثانية من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا بما لا يخدم مصلحة النادى الأهلى بعد تعادله المخيب للآمال مع بلاتنيوم بطل زيمبابوي بهدف لكل فريق فى اللقاء الذى اقيم بينهما بزيمبابوي فى الوقت الذى حقق فيه النجم الساحلى انتصار غالى على الهلال فى عقر داره بهدفين لهدف وتصدر الفريق التونسي المجموعة برصيد 9 نقاط بينما الأهلى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ثم الهلال السودانى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط واخيرا بلاتنيوم برصيد نقطة واحدة .. لتزيد المجموعة تعقيدا بالنسبة للاهلى ولكنه يملك العديد من السناريوهات التى تؤهله سواء فى صدارة المجموعة أو فى المركز الثانى .

نرصد السيناريوهات التى يتأهل الأهلى من خلالها للدور ربع النهائى والتى تصل لتسع سيناريوهات:

1- فوز الأهلى على الهلال والنجم ليرفع رصيده إلى 13 يصعد دون النظر لأي نتائج أخري .

2- فوز الأهلي على النجم وخسارة الهلال أمام بلاتنيوم .

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يصعد الأهلى من الجولة الخامسة حيث يصل رصيده الى 10 نقاط بينما يتجمد رصيد الهلال عند النقطة السادسة فيصعد دون النظر لنتيجة الجولة الأخيرة .

3-فوز الأهلي على النجم والتعادل مع الهلال فيرفع رصيده إلى 11 يصعد دون النظر لأي نتائج أخري .

4-تعادل الأهلي مع النجم والفوز على الهلال فيرفع الأهلى رصيده إلى 11 نقطة ويصعد دون النظر لأى نتائج أخرى .

5-خسارة الأهلى أمام النجم والفوز على الهلال فيرفع الاهلى رصيده إلى 10 نقطة ويصعد للدور ربع النهائى على حساب بطل السودان .

6-تعادل الأهلي مع النجم والهلال وخسارة الهلال أمام بلاتنيوم فيرفع الاهلى رصيده إلى 9 نقاط ويتجمد رصيد بطل السودان عند النقطة السابعة .

7-تعادل الأهلى مع النجم الساحلى و الهلال وتعادل الهلال مع بلاتنيوم فيرفع الاهلى رصيده عند للنقطة الـ 9 ويصل رصيد الهلال عند النقطة 8 .

8-فوز الأهلى على النجم الساحلى والخسارة أمام الهلال و خسارة النجم الساحلى أمام بلاتنيوم يرفع الأهلى رصيده إلى 10 نقاط ويصعد دون النظر لنتيجة الهلال وبلاتنيوم .

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره النجم الساحلي التونسي على ملعب السلام في التاسعة مساء الجمعة 24 يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

كان الأهلي قد تعادل مع بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

يفتقد فريق النجم الساحلي التونسي لحارس مرماه مكرم البديري خلال مباراته المقبلة أمام النادي الأهلي المقررة 24 يناير الجاري، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.