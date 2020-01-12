شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. يخلق من الشبه 40 .. نجم الجزائر وحارس الأهلي السابق صورة طبق الأصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشابه كبير فى الشكل والملامح والوظيفة وكلاهما لاعب كرة قدم أولهما مصري والأخر جزائري حيث يوجد شبه كبير جدا بين أحمد عادل عبم المنعم حارس مرمى فريق مصرالمقاصة وشبيه الجزائري إسحاق بلفوضيل مهاجم نادى هوفنهايم الألمانى .

وكان أحمد عادل عبد المنعم حارس مصر المقاصة يعانى من إصابة فى الركبة ابعتد على إثرها من المشاركة مع فريقه ولكنه تماثل للشفاء، خلال الفترة القصيرة الماضية .

وانتقل أحمد عادل عبد المنعم من صفوف الأهلى إلى المقاصة لمدة موسمين ونصف فى الانتقالات الشتوية يناير 2018 .

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل انبى المركز التاسع برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً .

Advertisements

واحتفلت الصفحة الرسمية للإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"،صباح اليوم الأحد، بعيد ميلاد المهاجم الجزائرى إسحاق بلفوضيل المحترف ضمن صفوف نادى هوفنهايم الألمانى، الـ28، حيث ولد فى 12 يناير عام 1992 .

ويغيب الدولى الجزائرى عن هوفنهايم منذ نهاية سبتمبر الماضى، بعدما خضع لعملية جراحية، إثر وجود مشكلة فى الرباط الصليبى والغضروف المفصلى للركبة. وكان النجم الجزائرى، إسحاق بلفوضيل، اشتكى نادى هوفنهايم الألمانى، بسبب تعامله بلا مبالاة، مع إصابته الخطيرة فى الركبة.

لمشاهدة صورة طبق الأصل لنجم الجزائر وحارس الأهلي السابق عبر سوبر كورة.. من هنا