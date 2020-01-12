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شكرا لقرائتكم خبر عن رغم اقتراب تشافي فالفيردي يواصل عمله مع برشلونة والان مع التفاصيل
الأحد 12 يناير 2020
أفادت بعض التقارير الاسبانية، عن موقف إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، من الأنباء المنتشرة حاليًا بشأن تعاقد النادي الكتالوني مع تشافي هيرنانديز لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.
وبدأت أنباء إقالة فالفيردي وتعيين تشافي في الانتشار، وذلك بعد خسارة البرشا امام اتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الاسباني 3-2.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فالفيردي منزعج بسبب عدم تحدث أي شخص من إدارة النادي الكتالوني معه بشأن القرار.
وأوضحت، ان فالفيردي ينوي الاستمرار في العمل بشكل محترف، حيث يستعد لقيادة مران الفريق يوم الاثنين القادم.
يذكر ان برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الاسباني برصيد 40 نقطة بنفس عدد نقاط ريال مدريد الثاني.
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