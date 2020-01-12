شكرا لقرائتكم خبر عن قبل لقاء اليوم.. تفوق ريال مدريد في تاريخ مواجهاته مع أتلتيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتب: سلمى الموجي

ساعات قليلة تفصلنا عن نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي يجمع فريقي ريال مدريد بنظيره أتلتيكو مدريد، على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية.

تأهل الفريقين للمباراة النهائية بعدما فاز ريال مدريد على فالنسيا بنتيجة (3-1)، وأتلتيكو حسم التأهل على حساب برشلونة بالفوز بنتيجة (3-2).

ويتطلع الريال لحصد لقب كأس السوبر الإسباني الحادي عشر في تاريخه واالذي غاب عنه منذ عام 2017بعد هيمنة برشلونة على البطولة.

أما أتلتيكو يسعى للتتويج بالكأس للمرة الثالثة في تاريخه بعدما فاز به للمرة الأولى في 1985 على حساب برشلونة ثم في 2014 عقب فوزه على الملكي، في مواجهة كانت الوحيدة التي جمعت بين الفريقين المدريدين بهذه البطولة حتى الآن وانتهت بفوز أتلتيكو (2-1) بمجموع المباراتين.

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التقي الفريقين قبل لقاء اليوم في 195 مباراة في البطولات المختلفة، فاز فيهم المارينجي في 101 مباراة ولم يهزم سوى في 48 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 46 مباراة، ويحظى كريستيانو رونالدو بلقب هداف تاريخ المواجهات برصيد 22 هدف.

كانت أول مباراة جمعت الفريقين في الدوري الإسباني عام 1929 وانتهت بفوز الريال بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل الفريقين في أخر مباراة بينهم في شهر سبتمبر 2019.

وتعتبر أغلب المواجهات التي جمعت الفريقين في الدوري الإسباني بمجموع 165 مباراة، كانت الأفضلية فيهم للريال بفوزه في 87 مباراة، وتلقى الهزيمة في 39 وتعادل في نفس عدد المباريات.

وعلى صعيد المواجهات في البطولات الأوروبية فاز المارينجي في 6 مباريات من أصل 9، بينما فاز أتلتيكو في مباراتين وتعادلوا في مباراة وحيدة، وفي كأس ملك إسبانيا اجتمع الفريقين في 18 مباراة حصد الريال 8 انتصارات، وتعادل في 5 مباريات، وفاز أتلتيكو في 5 مباريات آخرى.

*تنويه

تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم