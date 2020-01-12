شكرا لقرائتكم خبر عن في مباراة وداع حسام حسن.. حرس الحدود يتعادل سلبيًا مع سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود مع نظيره سموحة بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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تبادل الفريقين الهجوم وانحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة تذكر، كما ألغى الحكم هدف رونالدو أونجا لاعب سموحة بداعى التسلل في الدقيقة 77 من عمر المباراة، وغلب الطابع الدفاعي على أداء الفريقين خلال المباراة، واختفت الخطورة الحقيقية على المرمى، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي. يذكر أن المباراة كانت الأخيرة للمدير الفني حسام حسن، مع نادي سموحة، بعدما أعلن اعتذاره عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق ورحيله عقب نهاية اللقاء.

بتلك النتيجة رفع فريق حرس الحدود رصيده إلى النقطة 18 بالمركز السادس، فيما ارتفع رصيد سموحة لنفس الرصيد من النقاط بالمركز السابع.