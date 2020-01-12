شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة «سواريز» تدفع برشلونة لعقد صفقة خلال الانتقالات الشتوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفادت شبكة «ESPN» العالمية بأن نادي برشلونة يسعى للتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بسبب إصابة لويس سواريز هداف الفريق.

وأعلن النادي الكتالوني- في بيان رسمي أمس السبت، إصابة مهاجمه الأوروجوياني سواريز.

وأكدت الشبكة أن برشلونة يبحث التعاقد مع مهاجم قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية لتعويض غياب سواريز في الفترة الأهم من الموسم.

ولم يكن ينوي برشلونة ضم لاعبين جدد في ميركاتو الشتاء، وتحديدا في مركز الهجوم، لكن إصابة سواريز بعثرت الأوراق، وأجبرت منظومة الكرة في النادي الإسباني على عقد اجتماع طارئ لبحث إمكانية ضم مهاجم حتى ولو على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

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ولم تكشف التقارير عن أسماء يتابعها النادي الكتالوني، في الوقت الذي ارتبط البلوجرانا بالفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال الإنجليزي.

وكان برشلونة قد أصدر بياناً رسميًا مفاجئًا يُعلن من خلاله إصابة مهاجم الفريق، لويس سواريز، بعد ساعات من مشاركته في مباراة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وأكد- في بيانه الرسمي- خضوع سواريز لعملية جراحية اليوم، تحت إشراف الطبيب رامون كوجات، في غضروف الركبة اليمنى المفصلي.

وسيصدر برشلونة بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي فور انتهاء العملية من أجل الكشف عن مزيد من التطورات ومدة غياب اللاعب عن التدريبات والمباريات الرسمية.

وكان سواريز قد شارك في الموسم الحالي في 23 مباراة، سجل خلالها 14 هدفًا في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وصنع 7 أهداف أخرى.