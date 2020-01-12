شكرا لقرائتكم خبر عن «ساسي» يشارك بمران الزمالك رغم الإصابة.. وكارتيرون يشيد بـ«أوباما» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، مشاركة اللاعبين الذين خاضوا مباراة الفريق الأخيرة أمام زيسكو في الجزء التدريبي الأول من مران اليوم، بسبب الإجهاد.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، خاض اللاعبون تدريبات خفيفة أعقبها تدريبات بدنية في صالة الألعاب الرياضية «الجيم» بالنادي.

وحرص الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، على المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي رغم معاناته من الإصابة بجرح قطعي في الرأس استلزم 6 غرز، تعرض له خلال مباراة زيسكو يونايتد الزامبي الأخيرة.

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وشارك ساسي في المران بضمادة (رباط طبي) حول رأسه لحماية الإصابة لكنه خاض التدريبات بشكل طبيعي.

وقام كارتيرون، بعقد جلسة مع يوسف إبراهيم «أوباما» خلال المران من أجل منحه بعض التعليمات الفنية، مؤكدا للاعب أنه عنصر هام في حساباته الهجومية، مشيدا بمستواه في الفترة الأخيرة وطالبه بمزيد من التركيز في المرحلة المقبلة.

وشهد المران عودة محمود عبدالرحيم «جنش» للمشاركة في التدريبات تحت قيادة عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى، مع بقية زملائه محمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي.

وشارك جنش بشكل طبيعي في المران ليستكمل المرحلة النهائية من التدريبات، تمهيدا لعودته للملاعب وفق رؤية الجهاز الفني بعد تجهيزه بالشكل الأمثل.

ويستعد الالزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.