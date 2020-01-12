شكرا لقرائتكم خبر عن «تشافي» يرد على مفاوضات تدريب برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتب: سلمى الموجي

أكد الإسباني تشافي هرنانديز، نجم فريق برشلونة السابق، والمدير الفني لفريق السد القطري الحالي، وجود مفاوضات بالفعل مع مسئولي النادي الكتالوني لتولي مهام الفريق.

ونال إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة الحالي، الكثير من الانتقادات في الفترة الأخيرة خاصةً بعد الهزيمة الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد في نصف النهائي لكأس السوبر الإسباني.

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وأشار تشافي إلى أن حلمه الكبير هو تدريب برشلونة، ولكنه الآن منشغل مع فريقه السد القطري ومبارياته القادمة.

وكانت برشلونة قد ارسلت وفدا إلى العاصمة القطرية الدوحة، للتفاوض مع النجم الإسباني لإقناعه بتدريب الفريق.

ويمتلك تشافي تاريخا كبيرا مع البارسا يجعله جديرا بتولي هذا المنصب، حيث حصل على 25 لقب خلال مسيرتة الكروية العظيمة مع برشلونة والتي استمرت لمدة 17 عاما.

*تنويه

تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم