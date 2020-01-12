شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلي ضد طنطا فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
يبدو لقاء الاهلى امام طنطا سهلًا نسبيًا وأن المباراة ستنتهى لصالح المارد الأحمر، الذى حقق العلامة الكاملة منذ انطلاق قطار مسابقة الدورى المصرى الممتاز لهذا الموسم .
الأهلي ضد طنطايدخل الأهلى المباراة وهو متصدر جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 30 نقطة، بعد الانتصار الآخير له على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز العاشر للأهلي على التوالي، حيث لم يتعثر الفريق في أي لقاء حتى الآن، كما لم يسكن مرماه سوى هدفين فقط في انطلاقة مذهلة لحامل اللقب دون منافس حقيقي له على البطولة تقريبًا.
الاهلي ضد طنطابينما يدخل نادي طنطا المباراة وهو يحتل جدول الترتيب فى المركز الخامس عشر، لذا فهو مهدد للهبوط بسبب ابتعاده عن متذيل الترتيب بفارق نقطتين فقط، ولكن الأداء الذي ظهر به الزمالك يمنحه الأمل من أجل محاولة إلحاق الخسارة الأولى بالأهلي هذا الموسم على الرغم أن تلك المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق ولكن كل شئ وارد في كرة القدم.
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