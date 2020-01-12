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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك القادمة
يواجه نادى الزمالك نظيره الجونة، المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز
موعد مباراة الزمالك أمام الجونة فى الدوري
غاب محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للزمالك، عن تدريبات الفريق المُقامة حالياً على ملعب النادى الأبيض، ضمن الاستعدادات التى يخوضها الأبيض لمواجهة الجونة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعد حصوله على راحة سلبية من جانب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض.
موعد مباراة الزمالك أمام الجونة فى الدوري
ينتظم عبد الشافى بشكل طبيعى فى تدريبات الزمالك بداية من غد الإثنين بينما انتظم فى التدريبات اليوم كلا من عبد الله جمعة ومحمد عبد الغنى بعد تعافيهم من الإصابات التى أبعدتهما عن الفريق فى الفترة الأخيرة فيما حرص الفرنسي باتريس كارتيرون على مشاهدة المباريات الأخيرة لفريق الجونة فى الدورى الممتاز لمعرفة نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق الساحلى قبل مواجهة الأربعاء، ركز كارتيرون على مشاهدة المباريات التى يخوضها الجونة على ملعبه لأنه ذات طبيعة خاصة وتؤثر التيارات الهوائية على اداء اللاعبين الذين لم يتعودو على اللعب على هذا الملعب ويكون لها تاثر على نتيجة المباراة.
موعد مباراة الزمالك القادمة
تحدث المدرب الفرنسى مع اللاعبين عن ضرورة غلق ملف المباراة الإفريقية والتركيز على مباراة الجونة المقبلة، لمواصلة الزحف نحو المنافسة على قمة الدورى، خاصة بعدما حقق الفريق الفوز فى أخر مباراتين بالمسابقة أمام أسوان وطنطا، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.
موعد مباراة الزمالك القادمة
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