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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك القادمة

يواجه نادى الزمالك نظيره الجونة، المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز





موعد مباراة الزمالك أمام الجونة فى الدوري



غاب محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للزمالك، عن تدريبات الفريق المُقامة حالياً على ملعب النادى الأبيض، ضمن الاستعدادات التى يخوضها الأبيض لمواجهة الجونة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعد حصوله على راحة سلبية من جانب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض.