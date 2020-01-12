شكرا لقرائتكم سموحة يعلن تنصيب حمادة صدقي مديراً فنياً خلفاً لحسام حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة، التعاقد مع حمادة صدقى مديرا فنيا للفريق خلفا لحسام حسن، مع تواجد أحمد ناجى فى مدرب حراس مرمى الفريق مع وجود خميس جعفر فى منصب المدرب العام للفريق السكندرى.

حسم التعادل السلبي مباراة حرس الحدود ونظيره سموحة ضمن منافسات الاسبوع الثالث عشر من فعاليات الدورى الممتاز اليوم فى مباراة وادع حسام حسن. وانتهى الشوط الاول أيضا سلبيا من مباراة حرس الحدود ونظيره سموحة ضمن منافسات الاسبوع الثالث عشر من فعاليات الدورى الممتاز اليوم. تبادل الفريقين الهجوم وانحصر اللعب في وسط لملعب دون خطورة تذكر، كما ألغى الحكم هدف رونالدو أونجا لاعب سموحة بداعى التسلل في الدقيقة 77 من عمر المباراة الهانى سليمان ، كريم يحيي ،محمد كوفى ، محمود حليمو ، احمد ابو الفتوح ، ناصر ماهر ، يوسف ديوب ،خالد عبد الفتاح ، محمد نادى ، رونالدو اونجا، حسام حسن. Advertisements فيما اختار طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود تشكيل فريقه فى مباراة اليوم والذى جاء كالأتى : أحمد السعدنى ، حسن مجدي ، خالد سامى ، محمد عبد الفتاح ، مصطفي زناري ، محمد أسامة ، محمد شطا ، مصطفى جمال ، احمد فتحى ، أحمد شرويدة ، انطونى لوكاسا . ويحتل حرس الحدود المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 13مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 6 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف. فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 18 نقطة أيضاً بعد أن لعب 13مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 6 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً . فى المقابل ستكون مباراة اليوم هى الأخيرة لحسام حسن مديراً فنياً لسموحة بعد اعتذاره عن الاستمرار مع الفريق لذا طالب لاعبيه بتحقيق النقاط الثلاث حتى تكون نهاية سعيدة لرحلته مع الفريق السكندرى

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