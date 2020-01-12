شكرا لقرائتكم أحمد ناجي : تجربة تدريب سموحة تحدي مختلف.. وسعيد بالعمل مع حمادة صدقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحه الجديد ، أن تجربة العمل مع النادي السكندري ستكون جيدة وصعبة ، خاصة أنه عمل طوال سنواته الأخيرة مع الأهلي و المنتخب الأول و أندية خارج مص ، ولم يقم بتدريب أي نادي داخل مصر بخلاف الأهلي.

وقال أحمد ناجي أنه سعيد بالعمل مع صديقه حماده صدقي وأحمد عبد الفتاح مدرب عام و خميس جعفر مدرب، على أن يقودوا الفريق يوم الثلاثاء المقبل بالإسكندرية.

وتحدث فرج عامر رئيس نادي سموحة عن علاقة الجهاز الفنى، بقيادة حسام حسن، مع مجلس الإدارة والنادى السكندرى، مؤكدا أنها علاقة محترمة وممتازة ولكن لا يوجد أى شروط جزائية فى العقد بينهما. وشهدت الأيام الماضية الحديث عن رحيل حسام حسن ودخول النادى السكندرى فى مفاوضات مع أكثر من مدرب مصرى لخلافته.

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وكتب فرج عامر، عبر حسابه الرسمى على تويتر، "لا توجد شروط جزائية بيننا وبين الجهاز الفنى لكرة القدم فى نادى سموحة، وعلاقتنا بالعميد والكابتن إبراهيم حسن ممتازة، وسموحة لم يفاوض أحدا".

تأتى تصريحات رئيس نادي سموحة، رغم الأنباء القوية التى ترددت عن دخول نادى سموحة فى مفاوضات مع أكثر من مدرب للاستقرار على خليفة حسام حسن، الذى تقدم باستقالته من تدريب الفريق السكندري، بعد الخسارة الأخيرة أمام وادي دجلة، ليتردد أن المباراة المقبلة أمام حرس الحدود ستكون الأخيرة لهم في قيادة الفريق.