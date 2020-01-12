شكرا لقرائتكم بريزنتيشن تعلن تفاصيل سوبر الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفي الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ووعدت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي بخروج مباراة السوبر بشكل يليق بسمع مصر وان يكون امتداد للظهور في المحافل المحلبة والدولية بشكل مميز كما كانت العادة في بطولتي امم افريقيا للكبار وتحت 23 سنة وتقديم حفل افتتاح وختام ابهر العالم وهو ما أبرزته وسائل الإعلام المختلفة وقتها.
وشهدت الساعات الاخيرة تكثيف العمل داخل شركة بريزنتيشن بتوجيهات من الاستاذ تامر مرسي رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية والتي بدات بسفر زكي عبد الحميد عضو مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونائب رئيس شركة بريزنتيشن برفقة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ورئيس الوفد الي الامارات وتم الانتهاء من جميع الاتفاقيات الخاصة بالمباراة واهمها تواجد 37 الف مشجع باستاد محمد بن زايد.
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