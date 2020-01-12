المصري ينهي قيد محمد جابر فى القائمة الأفريقية

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جدة - عمرو شويل

ويدخل المصرى مباراة اليوم فى المركز الثانى بجدول المجموعة برصيد 6 نقاط ، بينما يحتل بيراميدز المركز الاول برصيد 9 نقاط ن ويسعى الفريق البورسعيدى اليوم إلى تحقيق الفوز لضمان التأهل لدور الثمانية من الكونفيدرالية الأفريقية .

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إدارة مباراة المصرى وبيراميدز إلى طاقم تحكيم بوركينابي مكون من من حكم الساحة جون واتارا، ومعه سيدو تياما “مساعد حكم أول”، وحبيب عمر سانو “مساعد حكم ثان”، بالإضافة إلى الحكم الرابع، بوريما سانوجو ، وتم إسناد مهام مراقب المباراة إلى التنزاني، أحمد موجوي، بينما سيكون منسق العام، فيكتور لورانس لوال، من جنوب السودان، وتم تكليف الجزائري كريا سمير بمهام مراقب الحكام.

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ويعيش الفريقين واحدة من أصعب فتراتهم على الصعيد المحلى بعدما تراجعت نتائجهم فى الدوري بشكل لافت للنظر ، المصري خاض 11 مباراة هذا الموسم فاز في أربعة مباريات وتعادل في ثلاثة مباريات وخسر أربعة مباريات كان آخرها التعادل مع الإنتاج الحربى بهدل لكل فريق ليحتل الفريق البورسعيدى المركز العاشر برصيد 15 نقطة ، أما بيراميدز خاض 12 مباراة فاز في خمسة لقاءات، وتعادل فى 4 مواجهات وخسر ثلاثة مباريات ليتراجع للمركز الخامس برصيد 19 نقاط

ونجح فريقا بيراميدز والمصري في حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا في تخطي الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما اقصى المصري البورسعيدي نظيره كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 6-0 .