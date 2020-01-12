شكرا لقرائتكم هل يسد صالح جمعة دين الأهلي للإسماعيلي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نص عقد بيع محمود متولى للأهلي من الإسماعيلي بخلاف المقابل المادي أن يحصل الدراويش على لاعب من صفوف الفريق الأحمر، إلا أن تعثر مفاوضات الإسماعيلي في الصيف الماضي مع أكثر من لاعب أهلاوي حال دون اتمام الأمر ليتم تأجيله لوقت لاحق.

وطلب الإسماعيلي الحصول على خدمات صالح جمعة على سبيل الإعارة بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وهو الأمر الذي وافق عليه الأهلي في انتظار موافقة اللاعب لإتمام الأمر بشكل رسمي وسد الأهلي لدينه المتأخر للإسماعيلي.

واستقرت لجنة التخطيط بالأهلي بالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر على بيع صالح جمعة لاعب وسط الفريق، بعد تأكد الإدارة الحمراء من عدم التزام اللاعب وخروجه المستمر عن النص وهو ما تمتلك عليه إدارة الأهلي أدلة كثيرة، ويكثف الأهلي من عمليات البحث عن عروض في الخليج وبالتحديد في السعودية لبيع أو إعارة صالح جمعة، لتحقيق استفادة من عمليه تسويقه بعد التأكد من عدم وجود حاجة فنية اليه.

Advertisements

وأبدى فايلر عدم رضاه عن المردود الذي يقدمه صالح جمعة في التدريبات، ليقرر استبعاده من قائمة جميع المباريات منذ توليه المسئولية، وهو الأمر الذي جاء بمباركة الإدارة الحمراء الغير راضية تماماً على تصرفات صالح جمعة.

صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى الذى يعانى من الجلوس على "دكة" البدلاء منذ قدوم السويسرى فايلر على رأس القيادة الفنية للقلعة الحمراء نظرا لعدم قناعة المدرب بالاعب حيث وصل الحد إلى وصف المدرب لجمعة بأنه لا يعرق ولا يجتهد فى التدريات.

ويغيب صالح جمعة عن المشاركة فى مباريات الأهلى منذ الفترة التى خاض فيها السويسرى فايلر أول مباراة مع القلعة الحمراء واقترن اسم اللاعب بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية سواء على سبيل الإعارة أو الاستغناء النهائى وما زال الملف على طاولة مجلس إدارة الأهلى.