شكرا لقرائتكم حرس الحدود ضد سموحة .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
حسم التعادل السلبي الشوط الاول من مباراة حرس الحدود ونظيره سموحة ضمن منافسات الاسبوع الثالث عشر من فعاليات الدورى الممتاز اليوم.
الهانى سليمان ، كريم يحيي ،محمد كوفى ، محمود حليمو ، احمد ابو الفتوح ، ناصر ماهر ، يوسف ديوب ،خالد عبد الفتاح ، محمد نادى ، رونالدو اونجا، حسام حسن.
فيما اختار طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود تشكيل فريقه فى مباراة اليوم والذى جاء كالأتى :
أحمد السعدنى ، حسن مجدي ، خالد سامى ، محمد عبد الفتاح ، مصطفي زناري ، محمد أسامة ، محمد شطا ، مصطفى جمال ، احمد فتحى ، أحمد شرويدة ، انطونى لوكاسا .
ويحتل حرس الحدود المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 17 نقطة أيضاً بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً .
فى المقابل ستكون مباراة اليوم هى الأخيرة لحسام حسن مديراً فنياً لسموحة بعد اعتذاره عن الاستمرار مع الفريق لذا طالب لاعبيه بتحقيق النقاط الثلاث حتى تكون نهاية سعيدة لرحلته مع الفريق السكندرى
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