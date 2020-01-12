شكرا لقرائتكم أشرف حافظ مديرا فنيا للاعب عبد اللطيف منيع فى رحلة التأهل لطوكيو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق اتحاد المصارعة برئاسة عصام نوار على تولى أشرف حافظ ، مهمة المدير الفنى للاعب عبد اللطيف منيع ، فى رحلته نحو التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 ، من المقرر أن يتولى حافظ المهمة حتى البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو ، وحال نجاح اللاعب فى التأهل ، يستمر معه أشرف حافظ ، لتحقيق ميدالية أولمبية.

ويشارك عبد اللطيف منيع مع لاعبى المنتخب فى بطولة إيطاليا الدولية ، التى تضم كلاً من محمد مصطفى ، و وائل حمودى ، و محمد ابراهيم كيشو ، و أبو حليمة محمد ، و نور الدين هانى ، ويرافقهم أشرف حافظ و محمد ابراهيم زقلط مدربان ، و احمدعمارة رئيسا للبعثة .

من المقرر أن يتوجه منتخب المصارعة بعد بطولة إيطاليا إلى فرنسا لإقامة معسكر خارجى ، استعدادا للبطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية.

كان أشرف حافظ قد تولى المهمة الفنية لكرم جابر خلال مشاركته فى الدورات الأولمبية السابقة والتى حقق خلالها ذهبية فى أثينا 2004 و فضية بلندن 2012.

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و تشارك منتخبات المصارعة فى منافسات البطولة الأفريقية التى تقام فى الجزائر ، فى الفترة من 6 إلى 11 من شهر فبراير المقبل، وترجع أهمية البطولة فى كونها من ضمن البطولات المؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية التى ستقام فى طوكيو 2020 ، حيث يشارك منتخب كل من الحرة و الرومانية و النسائية .

ومن المقرر أن يستقر مسئولى اتحاد اللعبة على قوام المنتخب المشارك فى منافسات البطولة ، من خلال عقد اجتماع لمجلس الإدارة ، وكذلك البعثة الإدارية و الفنية و رئيس البعثة .

يذكر أن محمد ابراهيم كيشو هو لاعب المنتخب الوحيد الذى تأهل للأولمبياد حتى الان بعد احتلاله المركز الخامس ببطولة العالم التى أقيمت خلال الشهرن الماضيان.