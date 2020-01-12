شكرا لقرائتكم أشرف حافظ مديرا فنيا للاعب عبد اللطيف منيع فى رحلة التأهل لطوكيو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويشارك عبد اللطيف منيع مع لاعبى المنتخب فى بطولة إيطاليا الدولية ، التى تضم كلاً من محمد مصطفى ، و وائل حمودى ، و محمد ابراهيم كيشو ، و أبو حليمة محمد ، و نور الدين هانى ، ويرافقهم أشرف حافظ و محمد ابراهيم زقلط مدربان ، و احمدعمارة رئيسا للبعثة .
من المقرر أن يتوجه منتخب المصارعة بعد بطولة إيطاليا إلى فرنسا لإقامة معسكر خارجى ، استعدادا للبطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية.
كان أشرف حافظ قد تولى المهمة الفنية لكرم جابر خلال مشاركته فى الدورات الأولمبية السابقة والتى حقق خلالها ذهبية فى أثينا 2004 و فضية بلندن 2012.
و تشارك منتخبات المصارعة فى منافسات البطولة الأفريقية التى تقام فى الجزائر ، فى الفترة من 6 إلى 11 من شهر فبراير المقبل، وترجع أهمية البطولة فى كونها من ضمن البطولات المؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية التى ستقام فى طوكيو 2020 ، حيث يشارك منتخب كل من الحرة و الرومانية و النسائية .
ومن المقرر أن يستقر مسئولى اتحاد اللعبة على قوام المنتخب المشارك فى منافسات البطولة ، من خلال عقد اجتماع لمجلس الإدارة ، وكذلك البعثة الإدارية و الفنية و رئيس البعثة .
يذكر أن محمد ابراهيم كيشو هو لاعب المنتخب الوحيد الذى تأهل للأولمبياد حتى الان بعد احتلاله المركز الخامس ببطولة العالم التى أقيمت خلال الشهرن الماضيان.
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