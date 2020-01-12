شكرا لقرائتكم المنتخب السعودي الأولمبي يتعادل سلبياً مع قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل السلبي على المواجهة التي جمعت المنتخبين السعودي والقطري يوم الأحد على ملعب استاد "ثاماسات" في محافظة "باثوم ثاني" في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ببطولة بطولة آسيا لمنتخبات تحت 23 عاما، المقامة في تايلاند.

ورفع المنتخب السعودي رصيده بذلك إلى أربع نقاط في الصدارة كما رفع المنتخب القطري رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني.

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وتشهد المباراة الأخرى بالمجموعة المقرؤرة اليوم لقاء سوريا مع اليابان على الملعب نفسه.

وكانت الجولة الأولى من مباريات المجموعة قد شهدت فوز السعودية على اليابان 2 - 1 وتعادل قطر مع سوريا 2 - 2 .

وتقام الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة يوم الأربعاء المقبل حيث تلتقي قطر مع اليابان والسعودية مع سوريا.