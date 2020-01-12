شكرا لقرائتكم الجزائري سليماني يقترب من مغادرة موناكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر تقرير إخباري، أن الدولي الجزائري إسلام سليماني، مهاجم نادي موناكو الفرنسي غير راض عن وضعه الحالي مع الفريق ويفكر في الرحيل.

وأوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني، أن وكيل أعمال اللاعبين الإيطالي فيديريكو باستوريو، الذي كان وراء قدوم سليماني إلى موناكو قادما من ليستر الإنجليزي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، قد ينتظره عمل كبير حتى نهاية يناير الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الجزائري لا يخفي انزعاجه مما يراه شكلا من أشكال الرجوع إلى الخلف، في إشارة إلى قلة ظهوره في التشكيل الأساسي لفريق الإمارة.

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ورجح ذات المصدر مغادرة سليماني للفريق الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنقضي بنهاية الشهر الجاري.

وتعقدت وضعية سليماني مع موناكو منذ طرده في الدقيقة 66 من المباراة التي خسرها الفريق أمام مضيفه بوردو 1-2، لحساب الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي، التي أقيمت في 24 نوفمبر الماضي.

كما أن رحيل المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، واستبداله بالإسباني روبرتو مورينو، لم يساعد المهاجم الجزائري على استعادة مكانته الأساسية.

يشار إلى أن سليماني البالغ من العمر "31 عاما"، ظهر بشكل لافت في الأسابيع الأولى التي تلت انضمامه لموناكو، حيث سجل 6 أهداف، وقدم 8 تمريرات حاسمة، وشكل ثنائيا قويا مع الدولي الفرنسي وسام بن يدر.