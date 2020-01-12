هاردن يتخطى 20 ألف نقطة وليكرز يفوز دون جيمس وديفيس

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أصبح جيمس هاردن نجم فريق هيوستن روكتس، اللاعب الـ45 في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين يتجاوز عتبة 20 ألف نقطة في مسيرته، بقيادته فريقه للفوز على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز، في أمسية شهدت فوز لوس أنجليس ليكرز، بغياب نجميه ليبرون جيمس وأنطوني ديفيس، على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر.

وتفوق هيوستن على مينيسوتا بنتيجة 139-109 السبت، بينما حقق ليكرز فوزه الثامن تواليا هذا الموسم، وذلك على ثاندر بنتيجة 125-110، في حين واصل ميلووكي باكس تعزيز سجله الأفضل في الدوري، بفوز على مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز بنتيجة 122-101.

- انجاز هاردن -

ويعد هاردن (30 عاما) من أبرز لاعبي الدوري خلال الأعوام الماضية، واختير أفضل لاعب لعام 2018، وأفضل مسجل في 2018 و2019.

وهو أثبت علو كعبه مجددا في مباراة الأمس التي أنهاها مع 32 نقطة، وأضاف إليها 12 متابعة وثماني تمريرات حاسمة.

وبلغ اللاعب عتبة الـ20 ألف نقطة، بتسجيل رمية ثلاثية مع تبقي 6:30 دقائق في الربع الثاني من المباراة التي هيمن عليها هيوستن بشكل كامل.

وبات هاردن الخامس بين مزاولي اللعبة حاليا في الدوري الأميركي، يبلغ عتبة 20 ألف نقطة، بعد ليبرون جيمس وكيفن دورانت (يغيب هذا الموسم بسبب الإصابة) وكارميلو أنطوني وفينس كارتر، علما بأن جيمس نجم لوس أنجليس ليكرز، هو الأعلى تسجيلا بين هؤلاء مع 33482 نقطة.

وعلق هاردن على انجازه بالقول "هو انجاز رائع بطبيعة الحال (...) لدي أهداف أكبر، لكنه انجاز جميل".

ولقي هاردن إشادة زميله القديم-الجديد راسل وستبروك الذي قال "رؤيته يتطور على مدى الأعوام كانت نعمة بالنسبة إلي، وكصديق أنا سعيد جدا لأجله".

ولم يمنح هيوستن منافسه أي فرصة للفوز بالمباراة، وصنع خلالها فارقا وصل الى 41 نقطة في الربع الأخير، ليحقق فوزه الرابع في آخر خمس مباريات، ويعوض سقوطه أمام أوكلاهوما الخميس.

وكان هاردن أفضل مسجل، وأضاف وستبروك 30 نقطة مع ست متابعات وعشر تمريرات حاسمة. في المقابل، كان الأفضل في صفوف الخاسر النيجيري جوش أوكوغي مع 16 نقطة وخمس متابعات وخمس تمريرات.

- "عودة" يانيس وفوز ثامن لليكرز -

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وفي أبرز المباريات الأخرى، قاد اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، فريقه ميلووكي باكس متصدر ترتيب المنطقة الشرقية، الى تحقيق فوزه الـ35 (مقابل ست هزائم) هذا الموسم، وذلك على حساب مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 122-101.

وأنهى أنتيتوكونمبو مع 32 نقطة و17 متابعة، ليعوض أداءه في المباراة السابقة للفريق (الفوز على ساكرامنتو كينغز 127-106 الجمعة)، حين اكتفى بتسجيل 13 نقطة كانت الأدنى له هذا الموسم.

وعزز ميلووكي بهذا الفوز سجله الأفضل في الدوري، وحقق انتصاره الثامن في آخر تسع مباريات، بعد سيطرته على مجريات المباراة بالكامل منذ منتصف الربع الأول، وصولا الى تحقيق فارق 25 نقطة في الأخير.

وإضافة الى النقاط الـ32 لليوناني، سجل زميله كريس ميدلتون 30 نقطة، بينما كان نصيب إريك بليدسو 29 نقطة. في المقابل، اكتفى نجم بورتلاند داميان ليلارد بـ26 نقطة، و19 نقطة لزميله كارميلو أنطوني.

من جهته، حقق متصدر المنطقة الغربية ليكرز فوزه الـ32 هذا الموسم مقابل سبع هزائم، وذلك على حساب مضيفه أوكلاهوما 125-110.

وجاء فوز فريق مدينة لوس أنجليس في غياب ليبرون جيمس (بسبب المرض) وأنطوني ديفيس (بسبب الإصابة وذلك للمباراة الثانية تواليا).

وعوّض كايل كوزما غيابهما بتسجيل 36 نقطة، في أعلى رصيد له هذا الموسم، وقاد فريقه الى تحقيق فوزه الثامن تواليا، في مباراة هيمن عليها من الثانية الأولى حتى الأخيرة، وتقدم في ربعها الثالث بفارق 32 نقطة.

وعلى رغم ان ثاندر تمكن من تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة من المباراة الى 11 نقطة، كان كوزما حاضرا لتسجيل نقاط متتالية أبقت الأفضلية لصالح فريقه الباحث هذا الموسم عن المنافسة الجدية على اللقب، بعد غيابه عن الأدوار الاقصائية "بلاي أوف" في الموسم الماضي.

وفاز دالاس مافريكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بنتيجة 109 - 91، في مباراة تقاسم الفريقان السيطرة على مجرياتها. فبعد تقدم الضيوف في النصف الأول وصولا الى تحقيق فارق 12 نقطة، عاد دالاس بشكل تدريجي وفرض إيقاعه، ليتفادى تلقي هزيمة ثالثة تواليا.

وكان الأفضل في صفوف الفائز السلوفيني لوكا دونشيتش مع 19 نقطة وثماني متابعات و12 تمريرة حاسمة، وزميله دوايت باول مع 19 نقطة و12 متابعة. في المقابل، افتقد فيلادلفيا نجمه الأبرز الكاميروني جويل إمبييد بسبب إصابة في اليد اليسرى ستبعده لفترة غير محددة، وكان أفضل مسجل له توبياس هاريس مع 20 نقطة أضاف إليها 10 متابعات.

الى ذلك، اكتسح بوسطن سلتيكس ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 140-105 بفضل 41 نقطة لجايسون تايتوم هي الأعلى في مسيرته.

كما فاز كليفلاند كافالييرز على دنفر ناغتس 111-103، وشيكاغو بولز على ديترويت بيستونز 108-99.