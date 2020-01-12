شكرا لقرائتكم خبر عن بريزنتيشن تعلن تفاصيل سوبر الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم شركة بريزنتيشن مؤتمراً صحفياً موسعاً في احد الفنادق الكبري بالقاهرة يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 يناير، للإعلان عن تفاصيل مباراة السوبر المصري بين قطبي الكرة المصرية الاهلي و الزمالك ،المقرر اقامته يوم 20 فبراير المقبل باستاد محمد بن زايد بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وبالتحديد في إمارة ابو ظبي.

ووعدت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي بخروج مباراة السوبر بشكل يليق بسمع مصر وان يكون امتداد للظهور في المحافل المحلبة والدولية بشكل مميز كما كانت العادة في بطولتي امم افريقيا للكبار وتحت 23 سنة وتقديم حفل افتتاح وختام ابهر العالم وهو ما أبرزته وسائل الإعلام المختلفة وقتها.

وشهدت الساعات الاخيرة تكثيف العمل داخل شركة بريزنتيشن بتوجيهات من الاستاذ تامر مرسي رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية والتي بدات بسفر زكي عبد الحميد عضو مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونائب رئيس شركة بريزنتيشن برفقة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ورئيس الوفد الي الامارات وتم الانتهاء من جميع الاتفاقيات الخاصة بالمباراة واهمها تواجد 37 الف مشجع باستاد محمد بن زايد.

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وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالي على رأس وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم ضم حسام الزناتي منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالي ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد ، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هي ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي ، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد في اجتماع محمد فضل مع عارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي الذي شهد الاتفاق على تفاصيل الاتفاق الذي تضمن اقامة المباراة في التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج ، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلا من 19 فبراير.

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية VAR خلال المباراة، كما تقام المباراة وسط احتفالات بشكل جديد بوجود مفاجأة فنية سوف يتم الكشف عنها مع بقية التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده بهذه المناسبة في الواحدة ظهر الأربعاء المقبل 15 يناير الحالي بأحد الفنادق الكبرى.