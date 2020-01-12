دودو الجباس يقود هجوم بيراميدز أمام المصرى بالكونفدرالية

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وضم تشكيل بيراميدز كلاً من..
حراسة المرمى: المهدي سليمان
خط الدفاع: ولفريد كانون - رجب بكار - علي جبر - محمد حمدي
خط الوسط: عمر جابر - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إيريك تراوري - نبيل عماد دونجا
خط الهجوم: دودو الجباس
ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:
أحمد دعدور - إبراهيم حسن - جون أنطوي - محمد فاروق - أحمد توفيق - عبد الله بكري - محمود حمادة
ويدخل بيراميدز المباراة بحثا عن حسم التأهل لنصف نهائى البطولة فيما يسعى الفريق البورسعيدى لتصحيح الاوضاع بعد الخسارة من بيراميدز في الجولة الثالثة بهدفين مقابل هدف، ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الاولى برصيد 9 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة.
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