شكرا لقرائتكم خبر عن جنش لجماهير الزمالك: "لقد عدت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى خبرًا سارًا لجماهير القلعة البيضاء، حيث أكد شفائه التام من الإصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال تواجده مع منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية وتسببت فى غيابه عن الملاعب لمدة ستة أشهر، وعاد مؤخراً إلى التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من برنامج التأهيل الخاص به.

ونشر جنش صورته عبر صفحته على "فيس بوك" خلال خوضه التدريبات فى ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، معلقًا عليها بالإنجليزية: "I’m back" وذلك بعد خوضه مشاركته فى التدريبات مع الفريق الأبيض اليوم، الأحد، ضمن الاستعدادات التى يخوضها الأبيض لمواجهة الجونة، المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى، وشارك الحارس فى مران فريقه ليستكمل المرحلة النهائية من التدريبات تمهيداً لعودته للملاعب وفق رؤية الجهاز الفنى بعد تجهيزه بالشكل الأمثل.



جنش

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وجاء انتظام جنش فى تدريبات الزمالك بعد عودته إلى القاهرة قادمًا من السعودية برفقة أسرته بعد أداء مناسك العمرة، تمهيداً للعودة خلال الفترة المقبلة للمُشاركة فى مباريات الفريق، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التى تعرض لها بقطع فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت بمصر وأدت لابتعاده عن فريقه طوال الفترة الماضية.

ويخضع جنش لتدريبات لتجهيزه للمشاركة مع الفريق فى المنافسات المحلية مع الأبيض لعدم قيده فى القائمة المُشاركة فى النسخة الجارية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، حيث سيقتصر الاعتماد عليه فى المنافسات المحلية نظرا لقيد الثلاثى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى فى حراسة مرمى الفريق فى دورى الأبطال.

واستعرض الزمالك رحلة معاناة محمود جنش منذ تعرضه للإصابة منذ أن كان فى معسكر المنتخب الوطني، حتى عاد للمشاركة "منفردًا" فى تدريبات فريقه، وعلق الموقع الرسمى للزمالك على مقطع الفيديو الذى نشره لجنش، "محمود عبد الرحيم جنش يعود أقوى للتدريبات"، وكان الحارس عقد جلسة الثلاثاء الماضى مع عمرو عبد السلام، مدرب حراس المرمى بالفريق، وتم الاتفاق على خضوع جنش لبرنامج تدريبى منفرد عقب انتهاء التدريبات الجماعية، وهو ما خضع له الحارس قبل سفره إلى السعودية.