شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل يسدد صالح جمعة دين الأهلي للإسماعيلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص عقد بيع محمود متولى للأهلى من الإسماعيلى، بخلاف المقابل المادى، أن يحصل الدراويش على لاعب من صفوف الفريق الأحمر، إلا أن تعثر مفاوضات الإسماعيلى فى الصيف الماضى مع أكثر من لاعب أهلاوى حال دون إتمام الأمر ليتم تأجيله لوقت لاحق.

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وأبدى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الأهلي، عدم رضاه عن المردود الذى يقدمه صالح جمعة فى التدريبات، ليقرر استبعاده من قائمة جميع المباريات منذ توليه المسئولية، وهو الأمر الذى جاء بمباركة الإدارة الحمراء غير الراضية تماماً على تصرفات اللاعب.

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صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى الذى يعانى من الجلوس على "دكة" البدلاء منذ قدوم السويسرى فايلر على رأس القيادة الفنية للقلعة الحمراء نظرا لعدم قناعة المدرب باللاعب، ووصل الحد إلى وصف المدرب لجمعة بأنه لا يعرق ولا يجتهد فى التدريبات.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى مرانا خفيفا صباح اليوم فى الجيم؛ من أجل الاستشفاء عقب مباراة بلاتينيوم وذلك قبل رحلة العودة إلى القاهرة، حيث تغادر بعثة الأهلى هرارى عاصمة زيمبابوى ظهر اليوم، متوجهة إلى العاصمة الزامبية لوساكا فى رحلة تستمر لمدة ساعة، يعقبها ترانزيت لمدة ساعة وربع الساعة، على أن تتحرك البعثة بعدها من لوساكا للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فى رحلة طيران تمتد ٤ ساعات و٤٠ دقيقة، يعقبها ترانزيت لمدة ساعتين، ثم تغادر البعثة أديس أبابا فى طريقها إلى القاهرة فى رحلة طيران مدتها 4 ساعات ونصف الساعة لتصل مطار القاهرة الواحدة صباح غد الاثنين.

وكان الأهلى قد تعادل مع بلاتينيوم بطل زيمبابوى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت عصر أمس السبت على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولاوايو فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا ليرفع الأهلى رصيده للنقطة السابعة.