س و ج.. كل ما تريد عن معرفته عن السوبر المصرى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو اتحاد الكرة أحد الملفات المهمة خلال الفترة الحالية، بعد تحديد موعد ومكان السوبر المصري الذى يجمع الأهلى بصفته بطل الدورى للنسخة الماضية أمام الزمالك بطل كأس مصر للموسم المنقضى، فأين يقام السوبر المحلى وموعده، وهو ما نكشفه فى السطور التالية.. س.. من طرفا السوبر المصرى؟

س.. من طرفا السوبر المصرى؟ ج.. يجمع السوبر المصرى الأهلى، بصفته بطل دورى الموسم المنقضى 2018 – 2019، والزمالك بطل كأس مصر لنفس النسخة. س.. متى يقام السوبر المصرى؟

س.. متى يقام السوبر المصرى؟ ج .. كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إقامة مباراة السوبر المصرى، التى تجمع الأهلى مع الزمالك، يوم 20 فبراير المقبل بأبو ظبى بالإمارات، بعد الاتفاق مع الاتحاد الإماراتى وشركة بريزنتيشن الراعى الرسمى للجبلاية وإنهاء الاتفاق على الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء الذى يقام فى التاسعة من مساء الخميس 20 فبراير. Advertisements س.. أين يقام السوبر المصرى؟

س.. أين يقام السوبر المصرى؟ يقام لقاء السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك باستاد محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى. س.. عدد الحضور فى مباراة السوبر المصرى بالإمارات؟

س.. عدد الحضور فى مباراة السوبر المصرى بالإمارات؟ ج .. كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك ستشهد حضور 37 ألف مشجع باستاد محمد بن زايد فى أبو ظبى، بعدما تقرر بصفة رسمية إقامة مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى بطل الدورى مع الزمالك بطل كأس مصر، يوم 20 فبراير المقبل، بعد الاتفاق مع الاتحاد الإماراتى وشركة بريزنتيشن الراعى الرسمى للجبلاية. س.. وما موقف لقاء القمة فى الدورى المصرى؟

س.. وما موقف لقاء القمة فى الدورى المصرى؟ كان مقررا إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى المحلى يوم 19، ولكن تم ترحيل موعده ليقام يوم 24 فبراير بسبب إقامة السوبر المصرى يوم الخميس بالإمارات لضمان حضور أكبر عدد من الجماهير.

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