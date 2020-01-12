شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام من مواجهات المصرى وبيراميدز قبل موقعة الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق بيراميدز مع المصرى البورسعيدى، فى السادسة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوى، ضمن مباريات الجولة الرابعة ببطولة الكونفدرالبة الأفريقية، ويدخل بيراميدز اللقاء متصدرا مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الفريق البورسعيدى المركز الثانى بـ6 نقاط .

وقبل مواجهة اليوم، نرصد أهم نتائج مواجهات الفريقين فى التقرير التالى ..

التقى بيراميدز مع المصرى فى 8 مباريات ببطولة الدورى، بالإضافة إلى مباراة واحدة بالكونفدرالية، أقيمت نهاية ديسمبر الماضى، بالجولة الثالثة من البطولة الأفريقية.

حقق فريق المصرى الفوز فى 4 مباريات، بينما خسر مباراة وحيدة، وتعادل فى 3 لقاءات.

16 هدفا هى حصاد الفريق البورسعيدى من مواجهاته أمام بيراميدز، بينما سجل لاعبو بيراميدز 10 أهداف.

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أول مباراة جمعت الفريقين انتهت بفوز المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكان بيراميدز تحت مسمى "الأسيوطى سبورت".

وفيما يخص آخر لقاء جمع الفريقين، فكان يوم 29 ديسمبر الماضى وانتهى بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

ويعيش الفريقان واحدة من أصعب فتراتهم على الصعيد المحلى بعدما تراجعت نتائجهما فى الدورى بشكل لافت، فالمصرى خاض 11 مباراة هذا الموسم فاز فى أربعة وتعادل فى ثلاث مباريات وخسر أربعة، كان آخرها التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق ليحتل الفريق البورسعيدى المركز العاشر برصيد 15 نقطة، أما بيراميدز فخاض 12 مباراة فاز فى خمسة لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر ثلاثة مباريات ليتراجع للمركز الخامس برصيد 19 نقطة.