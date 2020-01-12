شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينهى إجراءات قيد محمد جابر فى قائمته الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى الجهاز الإدارى للفريق الأول للكرة بالنادى المصري إجراءات قيد محمد جابر لاعب الفريق بقائمة الفريق الأفريقية بالنسخة السابعة عشرة من البطولة الكونفدرالية الأفريقية، ليصبح من حق اللاعب المشاركة فى مباريات الفريق المقبلة والتى يستهلها بملاقاة مضيفه بيراميدز فى الجولة الرابعة من المجموعة الأولى والمقرر إقامتها فى السادسة مساء اليوم الأحد باستاد 30 يونيو بالقاهرة.

ويدخل المصرى مباراة اليوم فى المركز الثانى بجدول المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 9 نقاط، ويسعى الفريق البورسعيدى اليوم لتحقيق الفوز لضمان التأهل لدور الثمانية من الكونفيدرالية الأفريقية.

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وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” إدارة مباراة المصرى وبيراميدز إلى طاقم تحكيم بوركينابى مكون من حكم الساحة جون واتارا، ومعه سيدو تياما “مساعد حكم أول”، وحبيب عمر سانو “مساعد حكم ثان”، بالإضافة إلى الحكم الرابع، بوريما سانوجو، وتم إسناد مهام مراقب المباراة إلى التنزاني، أحمد موجوي، بينما سيكون منسق العام، فيكتور لورانس لوال، من جنوب السودان، وتم تكليف الجزائرى كريا سمير بمهام مراقب الحكام.

ويعيش الفريقان واحدة من أصعب فتراتهم على الصعيد المحلى بعدما تراجعت نتائجهم فى الدورى بشكل لافت، المصرى خاض 11 مباراة هذا الموسم فاز فى أربعة مباريات وتعادل فى ثلاثة مباريات وخسر أربعة مباريات كان آخرها التعادل مع الإنتاج الحربى بهدل لكل فريق ليحتل الفريق البورسعيدى المركز العاشر برصيد 15 نقطة، أما بيراميدز خاض 12 مباراة فاز فى خمسة لقاءات، وتعادل فى 4 مواجهات وخسر ثلاثة مباريات ليتراجع للمركز الخامس برصيد 19 نقاط

ونجح فريقا بيراميدز والمصرى فى حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا فى تخطى الأدوار التمهيدية، وفاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما أقصى المصرى البورسعيدى نظيره كوت دى أور بطل سيشل بنتيجة 6-0.