شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يشارك فى دورة الألعاب العربية لأندية سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة نادى سبورتنج على مشاركة فريق كرة السلة سيدات فى منافسات دورة الألعاب العربية للأندية، التى تقام بالإمارات فى الفترة من 2 فبراير وحتى يوم 12 من نفس الشهر.

وحقق فريق سيدات سلة سبورتنج المركز الرابع فى منافسات البطولة العربية للأندية، بعد الخسارة أمام الأهلى فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وتغلب الفريق الأحمر على نظيره السكندرى بنتيجة 88/65 .

وفاز فريق سيدات سلة سبورتنج على هليوبوليس بنتيجة 57/63 فى منافسات بطولة دورى السوبر فى آخر لقاء خاضه الفريق أول أمس من البطولة المحلية.

Advertisements

ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدورى لمدة شهر ونصف، حيث تبدأ فترة التوقف من 26 يناير وحتى 2 مارس المقبل، فتقام آخر مباراة فى البطولة يوم 26، وتستأنف المسابقة يوم 2 مارس، نظرا لمشاركة منتخب الرجال فى منافسات التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة والتى تقام فى الفترة من 21 إلى 23 فبراير المقبل بالإسكندرية أو المغرب، على أن يتحدد مكان إقامتها بعد موافقة الاتحاد الأفريقى للعبة .

وأسفرت قرعة البطولة التى أقيمت برواندا الأسبوع الماضى عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الخامسة رفقة المغرب وأوغندا والفائز من (غانا أو ليبيريا أو النيجر) وتقام تصفيات تحديد المنافس الرابع فى شهر يناير المقبل.

ومن المقرر أن يخاطب مسئولو الاتحاد أيضا الثلاثى المحترف عاصم مرعى وأحمد حمدى وعبد الرحمن نادر للمشاركة مع المنتخب فى الاستعداد للبطولة، وكذلك التجمع قبل انطلاق المنافسات.

تم ضم معتز مغازى معدا بدنيا للجهاز المعاون لمرعى، الذى يضم كلا من وسام جابر مدربا عاما، ومحمد سليم مدربا، ووائل لطفى هو مديرا لمنتخب مصر، ومعه سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان، والدكتور أحمد يحيى طبيبا للفريق.